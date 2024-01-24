Події

14:15 24.01.2024

У Харкові рятувальники деблокують два тіла з-під завалів зруйнованої ракетним ударом п'ятиповерхівки - Синєгубов

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Рятувальники виявили й деблокують з-під завалів п'ятиповерхівки в Київському районі Харкова, зруйнованої внаслідок ворожого ракетного удару вранці 23 січня, не одне, а два тіла, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Рятувальники з-під завалів п'ятиповерхового будинку, у який учора влучили окупанти, деблокують два тіла - чоловіка та жінки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше пресслужба облпрокуратури повідомила, що рятувальники виявили та деблокують одне тіло.

"Стать та інші дані буде повідомлено згодом. Кількість загиблих (унаслідок ракетного удару ІФ-У) збільшилася до дев’яти людей. Пошуково-рятувальна операція триває", - повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Теги: #харків #деблокація

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