Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам ліквідовувати наслідки ракетних атак РФ у Києві та Харкові

Волонтери загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) разом із рятувальниками ведуть пошукові роботи в районах Харкова та Києва, що опинилися під атаками російських ракет у вівторок уранці, і надають допомогу постраждалим.

"Харків. Два удари о 4 і 7 ранку по центру. Найбільше влучань було в Салтівському та Київському районах... Загін швидкого реагування у складі 18 осіб оперативно виїхав на місце для допомоги людям", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Волонтери допомагають проводити пошуково-евакуаційні роботи, разом із рятувальниками з-під завалів дістали чотирьох людей, двох поранених транспортували до медичних закладів, маломобільну людину евакуювали з четвертого поверху постраждалої будівлі.

Наразі пошук людей під завалами будинку в Харкові триває. Волонтери залучили до пошукових робіт кінологів. Крім цього, волонтери ТЧХУ чергують на місці події для надання необхідної допомоги постраждалим.

У Києві волонтери загону швидкого реагування ТЧХУ виїжджали на місця ліквідації наслідків ракетних ударів. Вони встановили пункт допомоги рятувальникам і постраждалим, де можна зігрітися, підзарядити гаджети, отримати першу психологічну допомогу. Декільком людям із легкими пораненнями волонтери надали першу медичну допомогу.

Як повідомлялося, за останніми даними, внаслідок ранкових російських ракетних ударів по Харкову загинуло шестеро людей, понад 50 травмовано.

Унаслідок ракетного удару в Києві відомо про 22 постраждалих, із них 13 госпіталізовано.