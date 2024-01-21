У Запоріжжі у сквері розстріляли жінку, убивця наклав на себе руки - ОВА

У центрі Запоріжжя, у сквері було розстріляно жінку, вбивця наклав на себе руки.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко, жорстоке вбивство сталося вранці вихідного дня у сквері.

"Вбито жінку - двома пострілами. Вбивця просто сидів на лавочці, побачивши правоохоронців - пустив у себе останню в житті кулю", - написав голова ОВА в телеграм-каналі.

Жінку врятувати не вдалося, зазначив Малашко, висловивши співчуття рідним і близьким загиблої.

"Буде всебічне розслідування, важливо встановити, хто вклав зброю в руки вбивці, хто допустив таку жахливу трагедію в середмісті", - йдеться в повідомленні.

Голова обладміністрації також зазначив: "Справа у мене на особистому контролі. Керівники силових відомств доповідають про всі обставини, що з'ясовуються".