На вихідних у Карпатах очікується загроза сходження лавин

У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека 21-22 січня, українців закликали утриматися від походу в гори, повідомляє Український гідрометцентр.

Зокрема, значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується в суботу на високогір'ї Івано-Франківської області.

Також на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Крім того, можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих середніх і великих лавин.

У відомстві українцям рекомендують утриматися від походів на високогір'я.

Також повідомляють, що помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області та в неділю на високогір'ї Івано-Франківської області.