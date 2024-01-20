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19:02 20.01.2024

Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами

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Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва посольства США провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній із військових частин, повідомляє Міністерство оборони України.

"Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції: серійні номери; технічний стан та умови належного зберігання (безпека та охорона)", - йдеться в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі в суботу.

Як зазначається, наразі триває опрацювання інформації.

"Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було. Спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть", - сказано в повідомленні Міноборони України.

"Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість і систематичні спільні інспекції - це конкретні заходи, яких ми вживаємо для посилення прозорості та зміцнення довіри у відносинах із партнерами", - наводяться в повідомленні слова заступника міністра оборони Юрія Джигира.

Як нагадали в Міноборони, "Концепція самозвітності країни-партнера щодо кінцевого використання ініційована та підписана Міністерством оборони 27 листопада 2023 року. План спільних фізичних перевірок на перше півріччя 2024 року погоджено з американською стороною 14 грудня 2023 року".

 

 

 

Теги: #сша #перевірка #зброя

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