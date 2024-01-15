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11:22 15.01.2024

Зустріч щодо Формули миру в Давосі заклала передумови для саміту глав держав і урядів - спільне комюніке України та Швейцарії

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Зустріч щодо Формули миру в Давосі заклала передумови для саміту глав держав і урядів - спільне комюніке України та Швейцарії

Безпека України є невід'ємною частиною світової та регіональної безпеки, тому війна проти нашої держави - один з основних дестабілізаційних чинників у світі, йдеться у спільному комюніке Швейцарії та України, співголів четвертої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики.

Зустріч відбулася 14 січня в Давосі.

"Через це мирні зусилля необхідно значно посилити, щоб покласти край війні справедливим і всеосяжним шляхом. Завданням світової спільноти є не тільки завершення війни, а й подолання наслідків всіх тих криз, які були нею породжені по всьому світові", - йдеться в комюніке.

Також наголошується, що всеосяжний, справедливий і сталий мир для України та всього світу має ґрунтуватися на Статуті ООН, відповідних резолюціях Генеральної асамблеї ООН і ключових принципах міжнародного права.

"Ця зустріч заклала необхідні передумови для підготовки зустрічі лідерів країн та урядів, яка може дати старт на високому рівні для створення спільної та універсальної основи спільного бачення та шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України на основі української Формули миру. Зустріч лідерів може також дати початок тематичним зустрічам у різних країнах на міністерському, парламентському, експертному та інших рівнях для підготовки детальних пропозицій для лідерів", - наголошується в комюніке. 

Теги: #давос #комюніке

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