Події

20:38 14.01.2024

Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

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Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський вирушить у понеділок до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарської конфедерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах візиту президент зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій і президентом Швейцарії.

Крім того, Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) і проведе низку двосторонніх зустрічей.

 

 

 

Теги: #візит #швейцарія #зеленський

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