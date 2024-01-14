Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський вирушить у понеділок до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарської конфедерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах візиту президент зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій і президентом Швейцарії.

Крім того, Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) і проведе низку двосторонніх зустрічей.