Унаслідок нічних ворожих обстрілів Харківщини є руйнування, інформації про постраждалих не надходило

У ніч на суботу російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ і Золочів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 2.45 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих. О 2:20 окупанти вдарили КАБами по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки. Дані про постраждалих не надходили", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в п'ятницю вранці окупанти вдарили чотирма КАБами по с. Вільхуватка Куп'янського району області. Було пошкоджено 2 підприємства, склади, 3 одиниці сільгосптехніки, 3 приватні будинки. Постраждалих немає.