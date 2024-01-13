Події

08:46 13.01.2024

Унаслідок нічних ворожих обстрілів Харківщини є руйнування, інформації про постраждалих не надходило

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Унаслідок нічних ворожих обстрілів Харківщини є руйнування, інформації про постраждалих не надходило

У ніч на суботу російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ і Золочів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 2.45 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих. О 2:20 окупанти вдарили КАБами по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки. Дані про постраждалих не надходили", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в п'ятницю вранці окупанти вдарили чотирма КАБами по с. Вільхуватка Куп'янського району області. Було пошкоджено 2 підприємства, склади, 3 одиниці сільгосптехніки, 3 приватні будинки. Постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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