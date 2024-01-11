Україна буде вдячна Естонії за ухвалення закону про конфіскацію російських активів - Зеленський

Україна буде вдячна Естонії за ухвалення закону про конфіскацію російських активів, сказав на пресконференції в Таллінні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Я знаю, що в Естонії наразі готується закон щодо російських активів, і Україна буде вдячна за дієвість цього закону", - сказав він.

За його словами, "всі російські вбивці й терористи мають понести відповідальність. Це стосується і повної відповідальності держави-агресора, зокрема й того, що Росія має заплатити повну ціну за цю агресію".

"Її активи та активи всіх осіб, пов'язаних із державою-агресором, мають бути знайдені, заморожені та, зрештою, конфісковані на користь усіх постраждалих від війни в Україні. Коли Росія відповідатиме за її війну і політично, і відповідатиме юридично, і, обов'язково, фінансово, це буде важливим внеском у глобальний захист миру та повчальним уроком для інших потенційних агресорів", - сказав Зеленський.

"Україна дуже цінує, що Естонія нас підтримує, багато в чому проявляє своє лідерство. Естонія надала нашій державі, нашим воїнам уже 11 пакетів оборонної підтримки. Ви проявили своє лідерство, запропонувавши всій Європі взаємодію в забезпеченні нашої артилерії", - зазначив він.