У Харкові зафіксовано влучання біля житлового будинку, інформація про постраждалих уточнюється

Унаслідок вечірнього ракетного ворожого обстрілу Харкова є потрапляння поблизу житлового будинку, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Знову приліт поруч із житловим будинком. Вибито шибки, інформація про постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова і спроба залякати мирних жителів", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного обстрілу міста вранці було також зафіксовано влучання поблизу житлових будинків, загинула 91-річна жінка, 62 людини дістали поранення.