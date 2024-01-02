Великі автосалони в Києві постраждали від ранкової ворожої атаки

Великі автомобільні автосалони постраждали внаслідок ранкової масованої атаки РФ на Київ у вівторок, зокрема значних руйнувань зазнав офіційний дилерський центр автобренда Citroen "38 RA" на Подолі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі представництва компанії Stellantis.

"Автосалон зазнав руйнувань фасаду, даху, вибито вікна... Це великий автоцентр, який було відкрито 2020 року, він відповідає всім стандартам бренда. Автосалон розрахований на експозицію семи автомобілів у шоу-румі. Але закривати центр не планують, його буде відновлено", - заявили у пресслужбі.

Автосалон - один із чотирьох офіційних дилерських центрів у Києві автобренда Citroen.

Крім того, судячи з оприлюдненого в Телеграм відео "Радіо Свобода", постраждав розташований на цій самій вулиці автосалон компанії "Атлант Моторз Енерджі" - одного з найбільших постачальників до України електромобілів із Китаю (бренди Volkswagen, Honda, Toyota, Audi, Nissan, KIA, Mercedes-Benz, ZEEKR, BYD, Polestar). У салону також значно пошкоджено фасад, вибито великі вікна.

За інформацією на сайті компанії, в Україні вона має в своєму розпорядженні три точки продажу та сервісного обслуговування - у Києві, Київській області та Харкові.