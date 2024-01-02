Події

14:54 02.01.2024

Великі автосалони в Києві постраждали від ранкової ворожої атаки

1 хв читати

Великі автомобільні автосалони постраждали внаслідок ранкової масованої атаки РФ на Київ у вівторок, зокрема значних руйнувань зазнав офіційний дилерський центр автобренда Citroen "38 RA" на Подолі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі представництва компанії Stellantis.

"Автосалон зазнав руйнувань фасаду, даху, вибито вікна... Це великий автоцентр, який було відкрито 2020 року, він відповідає всім стандартам бренда. Автосалон розрахований на експозицію семи автомобілів у шоу-румі. Але закривати центр не планують, його буде відновлено", - заявили у пресслужбі.

Автосалон - один із чотирьох офіційних дилерських центрів у Києві автобренда Citroen.

Крім того, судячи з оприлюдненого в Телеграм відео "Радіо Свобода", постраждав розташований на цій самій вулиці автосалон компанії "Атлант Моторз Енерджі" - одного з найбільших постачальників до України електромобілів із Китаю (бренди Volkswagen, Honda, Toyota, Audi, Nissan, KIA, Mercedes-Benz, ZEEKR, BYD, Polestar). У салону також значно пошкоджено фасад, вибито великі вікна.

За інформацією на сайті компанії, в Україні вона має в своєму розпорядженні три точки продажу та сервісного обслуговування - у Києві, Київській області та Харкові.

 

Теги: #автосалон #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:47 02.01.2024
Залужний: Збиті за допомогою Patriot 10 ворожих "Кинджалів" - це рекорд, нам потрібно більше систем ППО і боєприпасів до них

Залужний: Збиті за допомогою Patriot 10 ворожих "Кинджалів" - це рекорд, нам потрібно більше систем ППО і боєприпасів до них

13:32 02.01.2024
Посол ЄС після атаки РФ: Україна наразі потребує більшої підтримки, щоб урятувати життя

Посол ЄС після атаки РФ: Україна наразі потребує більшої підтримки, щоб урятувати життя

13:12 02.01.2024
Поліція бере під цілодобову охорону пошкоджені обстрілом будинки в Харкові

Поліція бере під цілодобову охорону пошкоджені обстрілом будинки в Харкові

23:18 01.01.2024
Окупанти за день обстріляли чотири громади Сумської області, двоє людей загинуло, один поранений

Окупанти за день обстріляли чотири громади Сумської області, двоє людей загинуло, один поранений

19:13 01.01.2024
ЗС України знищили дев'ять із десяти БПЛА "Shahed", які атакували Україну

ЗС України знищили дев'ять із десяти БПЛА "Shahed", які атакували Україну

11:16 01.01.2024
У Донецькій області через обстріли РФ поранені п’ять мирних жителів - ОВА

У Донецькій області через обстріли РФ поранені п’ять мирних жителів - ОВА

10:20 01.01.2024
Окупанти обстріляли Середину-Буду та 12 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без постраждалих

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 12 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без постраждалих

08:52 01.01.2024
У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох мирних жителів

У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох мирних жителів

08:47 01.01.2024
РФ обстріляла вночі Дніпропетровську область з артилерії та БПЛА, сили ППО збили п'ять "шахедів"

РФ обстріляла вночі Дніпропетровську область з артилерії та БПЛА, сили ППО збили п'ять "шахедів"

08:13 01.01.2024
За добу в Херсонській області через обстріли загинула дитина, 14 людей дістали поранення

За добу в Херсонській області через обстріли загинула дитина, 14 людей дістали поранення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Збиті за допомогою Patriot 10 ворожих "Кинджалів" - це рекорд, нам потрібно більше систем ППО і боєприпасів до них

Умєров: РФ доводить, що не зупинить свою агресію, доки ми її не зупинимо

Координаторка ООН в Україні Браун: Я підтверджую наше зобов'язання продовжувати підтримувати народ України

Посол ЄС після атаки РФ: Україна наразі потребує більшої підтримки, щоб урятувати життя

У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих збільшилася до 49 осіб - Кличко

ОСТАННЄ

У Києві триває ліквідація двох пожеж, що виникли внаслідок російського ракетного удару - ДСНС

ДБР повідомило про підозру ексдепутату Держдуми РФ Гаджиєву за голосування щодо анексії Криму

Тарнавський: Зменшивши кількість бойових зіткнень, окупанти активізували бойову роботу авіації на таврійському напрямку

Умєров: РФ доводить, що не зупинить свою агресію, доки ми її не зупинимо

У Харкові 49 постраждалих, зокрема шестеро дітей, одна людина загинула - ДСНС

Польща посилила повітряне патрулювання поблизу українського кордону

Координаторка ООН в Україні Браун: Я підтверджую наше зобов'язання продовжувати підтримувати народ України

У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих збільшилася до 49 осіб - Кличко

Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 47 осіб

Найближчими днями у всій Україні очікуються сніг і дощі, на північному сході суттєво похолодає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА