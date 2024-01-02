Унаслідок ранкових обстрілів Харкова пошкоджено магістральний газопровід і тепломагістраль

Унаслідок ранкових ракетних ударів по центру Харкова шість будинків залишилися без опалення, у мікрорайоні є проблеми з газо- та електропостачанням.

"Було пошкоджено магістральний газопровід, стався вибух. Станом на зараз витік газу локалізували. Також було пошкоджено теплову магістраль. Зараз наші комунальні служби працюють над тим, щоб оперативно усунути пошкодження, бо вночі очікуємо зниження температури. Крім цього, є будинок із дуже серйозними пошкодженнями. Зараз будівельники працюють над можливістю збереження цієї будівлі, бо там відійшла тримальна стіна", - наводить слова міського голови Харкова Ігоря Терехова пресслужба.

Станом на 10:00 виявлено 33 житлові будинки, пошкоджені внаслідок сьогоднішніх ударів. У квартирах і місцях загального користування вибито близько 170 вікон, а також пошкоджено дві покрівлі. Обстеження будівель триває, кількість виявлених пошкоджень може збільшитися.

За словами Терехова, усіх, хто цього потребує, розселяють до гуртожитків.