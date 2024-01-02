Події

09:40 02.01.2024

У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих зросла до 20 осіб - Кличко

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У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих зросла до 20 осіб - Кличко

У Солом'янському районі Києва кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки зросла до 20 осіб, 19 із них шпиталізовано, повідомляє мер Віталій Кличко.

"У будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали наразі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Мер додав, що "у будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці".

Раніше повідомляли про 16 постраждалих.

Теги: #соломянський

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