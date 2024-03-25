Події

11:41 25.03.2024

У Солом'янському районі Києва пошкоджено багатоповерхівку, про постраждалих не повідомляють

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У Солом'янському районі Києва пошкоджено багатоповерхівку, про постраждалих не повідомляють

Багатоповерховий будинок пошкоджено внаслідок ракетної атаки російських окупантів у Солом'янському районі Києва в понеділок, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Унаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без подальшого горіння. У Солом'янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. У Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків", - повідомив начальник військової адміністрації столиці Сергій Попко.

За його словами, інформацію про постраждалих з'ясовують. Оперативні служби працюють на місцях подій.

Раніше повідомлялося лише про пошкоджену нежитлову триповерхову будівлю в Печерському районі. Постраждали дві жінки, одну з них госпіталізовано.

Теги: #соломянський

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