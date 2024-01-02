Події

08:29 02.01.2024

Окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харкову, постраждали шестеро людей

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Окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харкову, постраждали шестеро людей

У вівторок вранці російські окупаційні війська завдали ударів по центру Харкова, виникла пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Є кілька прильотів у центрі Харкова, у районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятувальники", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Трохи пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше 4 удари по Харкову.

"Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Подробиці встановлюються... За оновленою інформацією, наразі медики надають допомогу шести постраждалим. Екстрені служби працюють на місцях", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

 

 

Теги: #харків #удари #ворог

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