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20:44 01.01.2024

У результаті обстрілу передмістя Херсона постраждала жінка

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У результаті обстрілу передмістя Херсона постраждала жінка

Російські окупанти обстріляли передмістя Херсона, внаслідок обстрілу постраждала 44-річна жінка, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"На цю годину внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у Херсонській міській територіальній громаді поранено одну особу. Жінка 44 років отримала, зокрема, мінно-вибухову травму та контузію під час ворожої атаки на передмістя Херсона. Під час удару росіян вона перебувала в будинку", - написав Мрочко в телеграм-каналі в понеділок увечері.

 

 

 

Теги: #херсон #обстрел

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