У результаті обстрілу передмістя Херсона постраждала жінка

Російські окупанти обстріляли передмістя Херсона, внаслідок обстрілу постраждала 44-річна жінка, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"На цю годину внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у Херсонській міській територіальній громаді поранено одну особу. Жінка 44 років отримала, зокрема, мінно-вибухову травму та контузію під час ворожої атаки на передмістя Херсона. Під час удару росіян вона перебувала в будинку", - написав Мрочко в телеграм-каналі в понеділок увечері.