Події

13:33 29.12.2023

Кількість загиблих у Києві зросла до трьох - Кличко

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Кількість загиблих у Києві зросла до трьох - Кличко

Рятувальники виявили тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Києву вранці у п'ятницю, 29 грудня, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Уже троє загиблих у Шевченківському районі. Тіло ще одного загиблого дістали з під-завалів складського приміщення", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару було пошкоджено складське приміщення в Подільському районі Києва. Раніше зазначали, що під завалами перебувають 10 осіб.

 

Теги: #кличко #київ #жертви

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