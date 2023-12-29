Кількість загиблих у Києві зросла до трьох - Кличко

Рятувальники виявили тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Києву вранці у п'ятницю, 29 грудня, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Уже троє загиблих у Шевченківському районі. Тіло ще одного загиблого дістали з під-завалів складського приміщення", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару було пошкоджено складське приміщення в Подільському районі Києва. Раніше зазначали, що під завалами перебувають 10 осіб.