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11:16 29.12.2023

Ворог застосував проти України 158 засобів повітряного нападу, збито 27 "Шахедів" і 87 ракет Х-101/Х-555/Х-55 - Залужний

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Ворог застосував проти України 158 засобів повітряного нападу, збито 27 "Шахедів" і 87 ракет Х-101/Х-555/Х-55 - Залужний

Уночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, випустивши 158 засобів повітряного нападу; українські сили знищили 27 ударних БПЛА Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"За попередніми результатами, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БПЛА. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено: - 27 ударних БПЛА Shahed-136/131; - 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Він поінформував, що було атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти, є загиблі та постраждалі.

"Спершу окупанти традиційно атакували "шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БПЛА Shahed-136/131", - написав головнокомандувач.

Біля 3:00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію - бомбардувальники Ту-95МС. Загалом - 18 літаків, які запустили щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Із Курської області біля 5:00 ворог також застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 у напрямку північних і центральних областей.

"У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ", - зазначив Залужний.

Окрім того, о 6:30 було зафіксовано зліт п'яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п'яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П і одну Х-59.

 

Теги: #обстріли #залужний

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