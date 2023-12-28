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11:44 28.12.2023

Понад 37 тис. українських сімей отримали "Пакунок малюка" у 2023 році

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Понад 37 тис. українських сімей отримали "Пакунок малюка" у 2023 році

Понад 37 тис. українських сімей отримали "Пакунок малюка" у 2023 році, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

"Не всі батьки знають, що при народженні немовля вони можуть скористатися одноразовою допомогою від держави та отримати "Пакунок малюка". Так званий бебі-бокс видається безпосередньо в пологовому відділенні. У цей набір входить понад 90 різних високоякісних предметів та засобів, призначених для догляду за новонародженими. Цьогоріч "Пакунок малюка" отримали 37 369 сімей. Із них 37 011 були надані одразу в пологових будинках, 378 - за місцем проживання", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що найбільше "Пакунків малюка" було видано в Києві та області (5 764), а також у Львівському (2677), Дніпропетровському (2608), Одеському (2478), Житомирському (2065) регіонах.

Згідно з повідомленням, вартість закупівлі бебі-боксу становить для держави 6778 грн.

 

Теги: #пакет_малюка

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