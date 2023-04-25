Україна закупить у "Скай Трейд Україна" 61,5 тис. "пакунків малюка" за 416,55 млн грн

Державне підприємство "Українські спеціальні системи", що діє в інтересах Міністерства соцполітики України, закупить у ТОВ "Скай Трейд Україна", яке спеціалізується на оптовій торгівлі (Київ), 61,456 тис. комплектів "пакета малюка" за 416,549 млн грн (6,778 тис. грн за комплект).

Згідно з інформацією в Prozorro, відповідний договір укладено 24 квітня за підсумками проведеного тендера на очікувану суму 418,884 млн грн (з ПДВ).

Другим учасником торгів була компанія-виробник домашнього текстилю "ТК-Домашній текстиль" із групи компаній "Текстиль-контакт", тендерна пропозиція якої становила 418,088 млн грн.

Згідно з інформацією в договорі, до складу "бебібоксів" увійде 51 найменування різноманітних предметів для новонароджених, зокрема 7 упаковок підгузків і вологі серветки ТМ "Нuggies", пелюшки, рушники, ковдри і матрац виробництва "ТК-Домашній текстиль", шапочки і боді, повзунки, "чоловічки", сорочечки, рукавички, комбінезон-трансформер, розвивальний килимок, виробництва "ТК-Профітекс", шкарпетки виробництва ВО "Теркурій" (Тернопіль), креми і мило від ТОВ "Експерт Косметик" (Київ).

Серед предметів зарубіжного виробництва у складі набору, зокрема термометри для тіла і води, дитячі манікюрні ножиці, розвивальні іграшки, ватні палички.

Усі предмети упаковуються в коробку-колиску з гофрокартону виробництва Київського картонно-паперового комбінату розміром 47х77х29,7 см.

Раніше в середині березня власник групи "Текстиль Контакт" Олександр Соколовський на своїй сторінці у Facebook зазначав, що Мінсоцполітики затягнуло терміни оголошення тендера на закупівлю "бебібоксів", тож у найкращому разі вони з'являться у пологових будинках із другого півріччя поточного року.

Тендер було оголошено 31 березня з терміном поставки до 11 грудня поточного року.

ТОВ "Скайд Трейд Україна", за даними opendatabot, засноване 2014 року, його бенефіціарами є Олексій Волохов зі Світловоддя (Кіровоградської обл.) і Дмитро Довгалюк із Коростеня (Житомирської обл.).

У 2022 році компанія отримала майже 3 млн грн чистого прибутку (на 22,5% більше, ніж роком раніше), при зниженні доходу на 26,7% до 339,52 млн грн.