Київ отримав від німецьких міст-побратимів партію техніки: пожежно-рятувальні машини та сміттєвози

Київ отримав від міст-побратимів - Лейпцига та Берліна - партію сучасних автомобілів для реагування на надзвичайні ситуації: п’ять пожежно-рятувальних машин і три потужні сміттєвози, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні Київ отримав нову партію допомоги від двох міст Німеччини - найстарішого побратима Києва - Лейпцига та наймолодшого, з яким угоду про співпрацю підписали нещодавно, - міста Берлін", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За його словами, зокрема, від Лейпцига надійшли п’ять нових пожежно-рятувальних автомобілів: два Renault Kerax із колісною формулою 6х6, дві машини МАN (4х4), оснащені сучасними системами піногасіння, та один автомобіль IVECO підвищеної прохідності, з колісною формулою 6х6.

"Лейпциг забезпечив нам ці авто у співпраці з польськими партнерами - компанією Mito Truck, яка виробила їх у найкоротші терміни. Оплатило автівки Міністерство економічної співпраці та розвитку Німеччини", - уточнив Кличко.

За його даними, Берлін передав Києву три сміттєвози Mercedes Econic - авто із сучасною системою збору сміття і потужними двигунами екологічного класу Євро-5.