Куртєв розповів про наслідки атаки РФ по Запоріжжю

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, якої шкоди зазнала цивільна інфраструктура внаслідок російської ракетної атаки.

"Наразі відомо, що внаслідок дії вибухової хвилі вилетіли вікна в навчальному закладі, зруйновано три гаражі в одному з гаражних кооперативів і ще сім гаражів пошкоджено. Також пошкоджень зазнала лінія високовольтних електромереж", - сказано в його телеграм-каналі.

Куртєв повідомляє, що попередньо ніхто з людей не постраждав.

Наразі на місцях працюють усі відповідні служби.

"Якщо ваш будинок зазнав пошкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або з мобільних (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80", - додав Куртєв.

Як повідомлялося, РФ у четвер увечері завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.