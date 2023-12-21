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10:45 21.12.2023

Кондратюк: Нам необхідна активізація МКЧХ у відновленні прав депортованих РФ українських дітей

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Кондратюк: Нам необхідна активізація МКЧХ у відновленні прав депортованих РФ українських дітей

Україні необхідна активізація роботи таких організацій, як Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), у питанні відновлення прав незаконно депортованих Російською Федерацією українських дітей, вважає віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Час грає проти наших дітей. Тому ми потребуємо серйозної активізації міжнародної спільноти і таких організацій, як МКЧХ, у питанні захисту та відновлення прав незаконно депортованих українських дітей. Особливо в контексті ухваленої... резолюції ООН із прямими вимогами до РФ негайно припинити практику депортації дітей і забезпечити їхнє повернення та возз'єднання з сім'ями", - заявила Кондратюк на зустрічі з головою місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юргом Егліном.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, віцеспікерка наголосила, що Україна розуміє принципи нейтралітету в діяльності МКЧХ, закладені Женевськими конвенціями. Але водночас, за її словами, саме на цю організацію покладено обов'язок стежити за дотриманням міжнародного гуманітарного права.

"Не може бути жодної бездіяльності, коли йдеться про викрадення і позбавлення ідентичності українських дітей, про пряме порушення четвертої Женевської конвенції. Тим більше коли це не поодинокі випадки, а цілеспрямована злочинна державна політика Росії. Сподіваюся, українська місія МКЧХ донесе цю позицію і ці аргументи своїм колегам", - зазначила Кондратюк.

Вона також порушила питання щодо необхідності активізації МКЧХ у питанні доступу та отримання повнішої інформації про українських військовополонених і цивільних осіб, утримуваних РФ та незаконно депортованих українських дітей.

"Ми знаємо офіційну цифру про 19 546 викрадених Росією дітей, але розуміємо, що їх набагато більше. Цінуємо зусилля української місії з надання всебічної допомоги цивільному населенню в Україні в умовах війни. Однак не можемо не відзначити бездіяльність російського представництва МКЧХ у встановленні інформації щодо точної кількості та місцеперебування депортованих українських дітей і в системній роботі для їх подальшого повернення додому", - зазначила Кондратюк.

Вона також нагадала, що Україні фактично самостійно вдалося повернути 387 дітей.

Віцеспікерка також висловила вдячність місії МКЧХ за гуманітарну допомогу (харчові продукти, гігієнічні набори, шкільне приладдя, засоби першої медичної допомоги, глюкометри, медобладнання для лікарень) постраждалим від війни громадянам України та громадам, насамперед у прифронтових районах. Лише кількість наданих у вигляді гумдопомоги капсул інсуліну та картриджів становила понад 188 000.

За словами Кондратюк, таку підтримку отримали 15 лікарень і 18 закладів первинної медико-санітарної допомоги в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській та Київській областях. Загалом у гуманітарній місії в Україні задіяно понад 1 000 активістів МКЧХ, а бюджет допомоги становить 300 млн євро.

Теги: #кондратюк #мкчх #тчху

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