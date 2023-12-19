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12:34 19.12.2023

Україна нарощує виробництво БПЛА, щоб компенсувати дефіцит снарядів, - Міноборони

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Україна нарощує виробництво БПЛА, щоб компенсувати дефіцит снарядів, - Міноборони

Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, а також разом із західними компаніями планує виробляти снаряди 155 мм на своїй території, повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

"Щодо боєприпасів до артилерії, то це питання буде виникати і далі. Тому в Україні ухвалили рішення вирішувати ці питання шляхом створення потужного виробництва БПЛА", - сказав Гаврилюк в інтерв'ю BBC.

Окрім того, за його словами, нарощується власне виробництво боєприпасів "практично всіх номенклатур колишнього СРСР".

Однак більшість західних систем, які Україна отримала від партнерів, використовують інший калібр - найбільш поширеним є 155 мм. Тож разом із західними компаніями Україна планує виробляти такі снаряди на своїй території.

"Ми не можемо говорити про виробництво великої кількості 155-мм снарядів", - зазначив генерал.

Але наступного року він очікує, що українська оборонна промисловість виробить "їх достатньо, щоб покрити різницю між тим, що потрібно (на передовій - ІФ-У), і кількістю снарядів, які можуть дати партнери".

Як пише видання, Гаврилюк розповів, що на переговорах з американськими компаніями, коли він супроводжував президента України Володимира Зеленського під час грудневого візиту до США, йшлося про розвиток власної оборонної промисловості через створення спільних із країнами Заходу виробництв на своїй території.

У 2024 році разом з американськими партнерами в Україні сподіваються виготовити ракети для ЗРК С-300 і "Бук". Набої до цієї радянської зброї також закінчуються, пише ВВС.

"Ми розуміємо, що порівнювати ресурси РФ і України неможливо. Бо РФ має потужний оборонно-промисловий комплекс, який забезпечує перевагу, в тому числі в людських ресурсах і техніці. Тому щоб здобути перевагу на полі бою, нам потрібна технологічна перевага", - наголошує заступник міністра.

Він також додав, що Київ очікує від партнерів ракет великої дальності. Такі ракети мають вирішальне значення, щоб перервати маршрути постачання військ ворога і вражати їхні бази глибоко в тилу.

 

Теги: #війна #міноборони #боєприпаси

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