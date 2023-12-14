Події

19:52 14.12.2023

Зеленський відвідав командування армії США в Європі

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Президент України Володимир Зеленський після завершення офіційного візиту до Норвегії відвідав командування армії США в Європі та Африці, яке розташоване в німецькому місті Вісбаден (Німеччина).

Як повідомила пресслужба Зеленського, глава держави зустрівся з головою Європейського командування збройних сил США та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі, командувачем армії США в Європі й Африці генералом Деррілом Вільямсом, командувачем Групи сприяння безпеці України (SAGU) генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

Під час зустрічі було обговорено роботу Групи сприяння безпеці України, особливості забезпечення логістики постачань боєприпасів і військової техніки, її ремонту та обслуговування.

Зеленський також поспілкувався з українськими військовими, які працюють у Вісбадені у складі оперативної групи ЗСУ при Групі сприяння безпеці України, що опікуються питаннями координації поставок матеріально-технічної допомоги від держав-партнерів Силам оборони України.

"Маю честь сьогодні бути тут, подякувати кожному воїну за службу на захисті нашої держави. Дуже радий, що ви працюєте такою командою разом із нашими партнерами, нашими справжніми друзями. Я бажаю вам тільки перемоги. Це найголовніше. З неї починається життя і майбутнє", - сказав президент.

 

 

Теги: #президент #візит #німеччина

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