Сенат США схвалив законопроєкт про оборону на суму $886 млрд, який посилює контроль над використанням військової допомоги в Україні

Сенат США схвалив законопроєкт про оборону на суму $886 млрд, згідно з ним, має бути створено нову посаду спеціального генерального інспектора, який стежитиме за використанням військової допомоги Україною, повідомляє "Голос Америки".

"Документ підтримали 87 сенаторів, 13 проголосували проти. Його буде спрямовано до Палати представників, де його опоненти висловлюють свої побоювання більш активно. Законопроєкт передбачає виділення $886 млрд на програми національної оборони в поточному фінансовому році, який розпочався 1 жовтня. Це приблизно на 3% більше, ніж у попередньому році", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті видання в четвер.

Крім цього, цей законопроєкт передбачає підвищення зарплати військовослужбовцям на 5,2%, а також створення посади спеціального генерального інспектора щодо України, який перевірятиме використання військової допомоги від США за призначенням.

Водночас голова комітету Палати представників зі збройних сил республіканець Майк Роджерс, який виступає на підтримку документа, заявив, що "немає свідчень нецільового використання зброї, наданої Україні, або будь-якої іншої допомоги".

У свою чергу в The New York Times зазначають, що "програми щодо України та Ізраїлю, санкціоновані законопроєктом, відрізняються від законопроєкту про видатки в розмірі $111 млрд на постачання додаткової зброї до цих країн, а також на інші витрати, який нині перебуває в глухому куті в Конгресі".