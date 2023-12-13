Події

19:40 13.12.2023

Зеленський обговорив із норвезькими парламентарями потреби ЗСУ та подальшу співпрацю країн

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Зеленський обговорив із норвезькими парламентарями потреби ЗСУ та подальшу співпрацю країн

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Норвегії провів зустрічі зі спікером норвезького парламенту Масудом Гарахані та лідерами парламентських партій.

"Під час розмови зі спікером парламенту обговорили потреби наших військових, виклики для української системи освіти, спричинені війною, зокрема забезпечення шкіл бомбосховищами", - написав Зеленський у своєму телеграмі.

На зустрічі з лідерами політичних партій глава держави обговорив подальшу співпрацю обох країн.

Зеленський подякував Норвегії за підтримку всіх рішень, які допомогли Україні на полі бою і захистили життя українців. "Започаткування п'ятирічної програми підтримки України є важливим прикладом для інших. Дякуємо", - зазначив він.

 

Теги: #президент #візит #норвегія

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