У Дніпровському районі від падіння уламків ракети пошкоджено водопровідну мережу, а кількість постраждалих зросла до півсотні

Майже півсотні людей постраждало під час ворожої атаки, 18 госпіталізовано, також зафіксовано пошкодження водопровідної мережі від падіння уламків ракети, повідомив мер Віталій Кличко.

"У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги сталося пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади працюють на місці, щоб оперативно усунути пошкодження", - написав він.

За його словами, під час нічної атаки на столицю сталося, за попередньою інформацією, падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці. У кількох корпусах закладу вилетіли вікна. Одна людина постраждала. Поліція прибула на місце, оглядають вирву на території медзакладу.

"Загалом у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки постраждали 45 осіб. 18 із них госпіталізували, зокрема 2 дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці. Зокрема і троє дітей", - додав мер.