Події

07:13 13.12.2023

У Дніпровському районі від падіння уламків ракети пошкоджено водопровідну мережу, а кількість постраждалих зросла до півсотні

1 хв читати
У Дніпровському районі від падіння уламків ракети пошкоджено водопровідну мережу, а кількість постраждалих зросла до півсотні

Майже півсотні людей постраждало під час ворожої атаки, 18 госпіталізовано, також зафіксовано пошкодження водопровідної мережі від падіння уламків ракети, повідомив мер Віталій Кличко.

"У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги сталося пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади працюють на місці, щоб оперативно усунути пошкодження", - написав він.

За його словами, під час нічної атаки на столицю сталося, за попередньою інформацією, падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці. У кількох корпусах закладу вилетіли вікна. Одна людина постраждала. Поліція прибула на місце, оглядають вирву на території медзакладу.

"Загалом у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки постраждали 45 осіб. 18 із них госпіталізували, зокрема 2 дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці. Зокрема і троє дітей", - додав мер.

 

Теги: #кличко #атака #київ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:24 13.12.2023
Знищено десять балістичних ракет і десять БПЛА, які атакували Київ

Знищено десять балістичних ракет і десять БПЛА, які атакували Київ

07:22 13.12.2023
У середу запустять "човниковий рух" між "Теремками" і "Деміївською"

У середу запустять "човниковий рух" між "Теремками" і "Деміївською"

07:13 13.12.2023
Ворог посилює ракетний терор Києва, застосовуючи балістику

Ворог посилює ракетний терор Києва, застосовуючи балістику

07:00 13.12.2023
Кількість поранених унаслідок нічної атаки Києва зросла до 51, серед них шестеро дітей

Кількість поранених унаслідок нічної атаки Києва зросла до 51, серед них шестеро дітей

18:16 12.12.2023
Із середи в Києві організують рух тимчасового автобуса №60 від "Либідської" до "Деміївської" - КМДА

Із середи в Києві організують рух тимчасового автобуса №60 від "Либідської" до "Деміївської" - КМДА

19:05 11.12.2023
У Києві встановили найбільшу ханукальну менору в Європі - мер

У Києві встановили найбільшу ханукальну менору в Європі - мер

18:14 11.12.2023
У патрульній поліції закликають киян користуватися громадським транспортом як альтернативою закритим станціям метро

У патрульній поліції закликають киян користуватися громадським транспортом як альтернативою закритим станціям метро

16:26 11.12.2023
Через обвалення підпірної стіни на вул. Лютеранській у Києві троє постраждалих, відкрито провадження - прокуратура

Через обвалення підпірної стіни на вул. Лютеранській у Києві троє постраждалих, відкрито провадження - прокуратура

15:22 11.12.2023
На вулиці Лютеранській у центрі Києва обвалилася опорна стіна, загинула людина

На вулиці Лютеранській у центрі Києва обвалилася опорна стіна, загинула людина

06:17 11.12.2023
Чотири людини постраждали в Дарницькому районі Києва внаслідок ракетної атаки вночі

Чотири людини постраждали в Дарницькому районі Києва внаслідок ракетної атаки вночі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Знищено десять балістичних ракет і десять БПЛА, які атакували Київ

Лідер республіканців у Сенаті Макконнелл заявив про "практичну неможливість" надання допомоги Україні до Різдва

Байден підписав указ про виділення $200 млн допомоги Україні

Умєров про можливі відставки Залужного й Наєва: На сьогодні такого питання немає

США запровадили санкції щодо понад 150 осіб і структур за забезпечення роботи "оборонки" РФ

ОСТАННЄ

ССО ліквідували ворожу розвідгрупу в районі Авдіївки

Ворог намагався дронами атакувати об'єкти цивільної інфраструктури Одещини, ППО знищила дев’ять БПЛА

Між ЗС України та окупантами відбулося 95 бойових зіткнень за добу

Росіяни за добу здійснили два ракетних і 13 авіаударів, а також 63 обстріли з РСЗВ

ЗС України за добу ліквідували 850 окупантів

Окупанти обстріляли Нікопольський район

У Хмельницькій області ППО ліквідувала один БПЛА

У населених пунктах Київщини організовують альтернативні засоби зв'язку після збою в "Київстарі"

13 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Байден: Конгрес США має надати Україні фінансування, щоб не робити різдвяний подарунок Путіну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА