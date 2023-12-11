Події

20:41 11.12.2023

Зеленський у США провів зустріч із главою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів

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Зеленський у США провів зустріч із главою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів

Президент України Володимир Зеленський подякував міністру оборони Ллойду Остіну та голові Об'єднаного комітету начальників штабів генералу Чарльзу Брауну за особисте лідерство та виконання домовленостей щодо посилення української ППО.

"Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США. Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони", - повідомив президент у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #сша #президент #візит #зустрічі

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