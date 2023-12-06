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13:58 06.12.2023

Перше засідання Ради Міжнародного реєстру завданих Росією збитків відбудеться в грудні в Гаазі - Шмигаль

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Перше засідання Ради Міжнародного реєстру завданих Росією збитків відбудеться в грудні в Гаазі - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що перше засідання Ради Міжнародного реєстру завданих Росією збитків відбудеться в Гаазі (Нідерланди) до кінця поточного року.

"Уже цього місяця Єврокомісія планує представити план використання заморожених суверенних активів Росії для підтримки України. У США подано двопартійний законопроєкт про конфіскацію активів підсанкційних російських олігархів на користь відновлення України. Активно працюємо з країнами G7", - написав Шмигаль у телеграмі за результатами наради щодо конфіскації активів РФ за кордоном.

Прем'єр також повідомив, що перше засідання Ради Міжнародного реєстру завданих Росією збитків відбудеться в грудні в Гаазі.

"Продовжуємо також активну роботу над компенсаційним фондом, який є частиною Міжнародного компенсаційного механізму", - додав він.

За словами Шмигаля, під конфіскацію мають потрапити і активи російських олігархів, і суверенні активи РФ. 

Теги: #гаага

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