Україна бачить "великий ризик" програти війну, якщо Конгрес США відкладе життєво важливу допомогу

Глава адміністрації президента України Володимира Зеленського заявив у вівторок, що відстрочення американської допомоги Києву, яке обговорюється в Конгресі, створить "великий ризик" того, що Україна програє війну з Росією, повідомляє у вівторок агентство Reuters.

Висловлювання Андрія Єрмака були одними з найвідвертіших з боку високопосадовця, оскільки панує невизначеність щодо майбутнього життєво важливих пакетів допомоги США та Європейського Союзу у війні України з Росією.

Якщо допомога буде відкладена, "це створить великий ризик того, що ми опинимося в тому ж положенні, в якому зараз", - сказав він, звертаючись до аудиторії англійською мовою.

"І, звичайно, це робить дуже можливим неможливість продовження звільнення і створює великий ризик програти цю війну".

У понеділок представники Білого дому заявили, що США не вистачає часу та грошей, щоб допомогти Україні вести війну проти Росії.

У жовтні адміністрація президента Джо Байдена запросила у Конгресу майже 106 мільярдів доларів для фінансування амбітних планів щодо безпеки кордонів України, Ізраїлю та США, але республіканці, які контролюють Палату представників, незначною більшістю відхилили цей пакет.

Офіційні особи США сподіваються, що їм все ж таки вдасться отримати схвалення значного пакету заходів.

Єрмак виділив як проблему загрозу припинення прямої бюджетної підтримки. Уряд України очікує, що наступного року дефіцит бюджету становитиме 43 мільярди доларів.