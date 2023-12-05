Події

19:39 05.12.2023

У результаті ранкового обстрілу Херсона поранено шестеро осіб, із них чотири медпрацівники

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У результаті ранкового обстрілу Херсона поранено шестеро осіб, із них чотири медпрацівники

Двоє людей загинули і шестеро дістали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами Херсона у вівторок уранці, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Зранку російські війська з тимчасово окупованого лівого берега завдали кілька ударів по центру. У результаті двоє людей загинули - 48-річний чоловік і жінка 34 років. Шестеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, з них легко травмовані четверо медичних працівників", - написав Мрочко в телеграмі у вівторок увечері.

Раніше повідомлялося про двох загиблих, один із яких - волонтер організації "Справжні" Руслан Анісенко, а також чотирьох поранених медпрацівників унаслідок влучання ворожого снаряда в заклад охорони здоров'я. За словами Мрочка, постраждали два лікарі 1954 і 1959 р.н., акушерка 1966 р.н. і працівник одного з відділів 1956 р.н., їм надано медичну допомогу на місці, отримані травми легкі й лікування не потребує госпіталізації.

 

 

 

Теги: #херсон #жертви #обстріл

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