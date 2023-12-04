У Новогродівці з-під завалів будинку, в який влучила російська ракета, дістали тіло 8-річної дівчинки

У Новогродівці (Донецька обл.) з-під завалів триповерхового будинку, в який влучила російська ракета, дістали тіло 8-річної дівчинки. Її батьки досі перебувають під завалами, рятувальні роботи тривають, повідомив начальник Новогродівської міської військової адміністрації (МВА) Олександр Шевченко.

"У Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок у центрі міста вранці 4 грудня з-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки. Батьків дитини, які, ймовірно, досі перебувають під завалами, не знайшли", - написав Шевченко в телеграм-каналі в понеділок.

Рятувальники продовжують розбирати завали будинку.

У Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу. Жалоба триватиме з понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної ракетної атаки на Донеччині в Новогродівці від прямого влучання в триповерховий житловий будинок один із під'їздів було повністю зруйновано, поранень різного ступеня тяжкості зазнали п'ятеро дорослих і одна дитина.

Пізніше з'явилася інформація про двох загиблих, тіла яких було знайдено під час розбору завалів будинку. В Національній поліції повідомили, що під завалами може перебувати сім'я: 33-річна жінка, 38-річний чоловік і 8-річна дівчинка.