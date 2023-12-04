Події

11:53 04.12.2023

У Новогродівці з-під завалів будинку, в який влучила російська ракета, дістали тіло 8-річної дівчинки

1 хв читати
У Новогродівці з-під завалів будинку, в який влучила російська ракета, дістали тіло 8-річної дівчинки

У Новогродівці (Донецька обл.) з-під завалів триповерхового будинку, в який влучила російська ракета, дістали тіло 8-річної дівчинки. Її батьки досі перебувають під завалами, рятувальні роботи тривають, повідомив начальник Новогродівської міської військової адміністрації (МВА) Олександр Шевченко.

"У Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок у центрі міста вранці 4 грудня з-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки. Батьків дитини, які, ймовірно, досі перебувають під завалами, не знайшли", - написав Шевченко в телеграм-каналі в понеділок.

Рятувальники продовжують розбирати завали будинку.

У Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу. Жалоба триватиме з понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної ракетної атаки на Донеччині в Новогродівці від прямого влучання в триповерховий житловий будинок один із під'їздів було повністю зруйновано, поранень різного ступеня тяжкості зазнали п'ятеро дорослих і одна дитина.

Пізніше з'явилася інформація про двох загиблих, тіла яких було знайдено під час розбору завалів будинку. В Національній поліції повідомили, що під завалами може перебувати сім'я: 33-річна жінка, 38-річний чоловік і 8-річна дівчинка.

Теги: #новогродівка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 01.12.2023
У Новогродівці під завалами будинку знайдено ще двоє загиблих

У Новогродівці під завалами будинку знайдено ще двоє загиблих

16:45 30.11.2023
Унаслідок ракетного удару по Новогродівці двоє загиблих, під завалами може перебувати сім'я - Нацполіція

Унаслідок ракетного удару по Новогродівці двоє загиблих, під завалами може перебувати сім'я - Нацполіція

10:37 30.11.2023
У Новогродівці з-під завалів дістали тіло загиблого - Донецька ОВА

У Новогродівці з-під завалів дістали тіло загиблого - Донецька ОВА

10:08 30.11.2023
У Новогродівці внаслідок нічної ракетної атаки поранення дістали п'ятеро дорослих, 13-річний хлопчик у важкому стані госпіталізований

У Новогродівці внаслідок нічної ракетної атаки поранення дістали п'ятеро дорослих, 13-річний хлопчик у важкому стані госпіталізований

09:59 06.07.2020
У Новогродівці на Донбасі знеструмлена шахта, під землею залишилися люди

У Новогродівці на Донбасі знеструмлена шахта, під землею залишилися люди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загальні втрати російських військовослужбовців в Україні з 24 лютого 2022 року становлять від 290 тис. до 350 тис. осіб - британська розвідка

Правоохоронці затримали ворожого агента, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" розпочато оформлення великовагових вантажівок - Держприкордонслужба

Сили оборони відбили понад 60 атак ворога за добу

ППО знищила 18 із 23 ударних БПЛА та одну керовану ракету Х-59

ОСТАННЄ

На заході та півночі України у вівторок буде морозно, уночі до -14°, на півдні вдень до +8°

Загальні втрати російських військовослужбовців в Україні з 24 лютого 2022 року становлять від 290 тис. до 350 тис. осіб - британська розвідка

Президент Болгарії наклав вето на рішення парламенту безоплатно надати Україні БТР

Через російський обстріл у Херсоні поранено жінку

Окупанти обстріляли прикордонні села Гасичівка та Козаче, без жертв - ОК "Північ"

У Силах оборони України підтвердили ліквідацію російських окупантів, які розстріляли двох українських військовополонених

Кількість поранених через обстріл центру Херсона збільшилася до восьми осіб

Перші 30 команд розробників інновацій у гуманітарному розмінуванні презентували проєкти на Demining Bootcamp

Правоохоронці затримали ворожого агента, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року

Сили ППО вночі працювали над Кіровоградщиною: без постраждалих і руйнувань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА