Події

23:37 02.12.2023

У Вінницькій області підтверджено 323 випадки гепатиту "А"

2 хв читати
У Вінницькій області підтверджено 323 випадки гепатиту "А"

У Вінницькій області станом на 1 грудня лабораторно підтверджено 323 випадки захворювання на гепатит "А", всього було зафіксовано 385 випадків захворювання, з них 54 – у дітей, за попередню добу виявлено один новий випадок, про це у п'ятницю ввечері повідомляє Вінницький обласний центр контролю. та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України

Наразі 31 пацієнт перебувають на лікуванні у стаціонарах, інформує Центр на своїй сторінці у Фейсбуку.

На території області вакциновано від гепатиту "А" 788 осіб, у тому числі 669 медиків та 119 контактних осіб (з них 60 дітей).

Центр також повідомляє про продовження епідеміологічного розслідування для виявлення вогнищ зараження та поширення інфекції. За період з 17 жовтня по 1 грудня 2023 року спеціалістами Центру відібрано 403 проби води для лабораторного дослідження, станом на 29.11.2023 р. відібрано 126 проб для дослідження методом ПЛР на визначення вірусного гепатиту "А". За наслідками 126 проб відповідають вимогам Державних санітарних норм.

Організовано та здійснюється медичне спостереження за контактними особами в домашніх осередках. Обстежено 275 осіб із числа контактних осіб, у сімох виявлено імуноглобуліни М до вірусу гепатиту "А". Фахівцями Вінницького центру з контролю захворювань проведено заключну дезінфекцію у 47 домашніх осередках.

Також фахівцями Центру було організовано та проведено лабораторне обстеження методом ІФА працівників підприємств харчової промисловості та торговельних підприємств міста, всього обстежено 3 тис. 784 осіб, у дев'яти з яких виявлено антитіла до вірусу гепатиту "А", ще один – результат сумнівний.

Також тривають превентивна дезінфекція у публічних місцях та санітарно-просвітницька робота у ЗМІ.

Раніше повідомлялося про 320 лабораторно підтверджених та 382 випадки хвороби загальним числом.

2022 року в Україні було зафіксовано 281 випадок гепатиту "А".

Теги: #гепатит_а #вінницька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:33 30.11.2023
У Вінницькій області підтверджено 320 випадків гепатиту "А"

У Вінницькій області підтверджено 320 випадків гепатиту "А"

23:51 23.11.2023
У Вінницькій області підтверджено 303 випадки гепатиту А

У Вінницькій області підтверджено 303 випадки гепатиту А

01:41 18.11.2023
У Вінницькій області підтверджено 280 випадків гепатиту А

У Вінницькій області підтверджено 280 випадків гепатиту А

03:24 15.11.2023
У Вінницькій області підтверджено 268 випадків гепатиту А

У Вінницькій області підтверджено 268 випадків гепатиту А

07:15 13.11.2023
Під Вінницею зіткнулися два автомобілі, є жертва і діти серед постраждалих

Під Вінницею зіткнулися два автомобілі, є жертва і діти серед постраждалих

22:54 11.11.2023
У Вінницькій області підтверджено 263 випадки гепатиту А

У Вінницькій області підтверджено 263 випадки гепатиту А

00:51 09.11.2023
У Вінницькій області підтверджено 255 випадків гепатиту А

У Вінницькій області підтверджено 255 випадків гепатиту А

15:27 02.11.2023
В Івано-Франківській області вісім випадків захворювання на гепатит А, три з них - у дітей

В Івано-Франківській області вісім випадків захворювання на гепатит А, три з них - у дітей

23:33 01.11.2023
В Івано-Франківській області виявлено гепатит А: госпіталізували сімох осіб

В Івано-Франківській області виявлено гепатит А: госпіталізували сімох осіб

22:14 30.10.2023
Вірусний гепатит А виявили ще в п'яти громадах Вінницької області

Вірусний гепатит А виявили ще в п'яти громадах Вінницької області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями

Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Генштаб ЗС України: Відбулося 69 бойових зіткнень, окупанти зберігають високу активність на бахмутському та авдіївському напрямках

Поліція підтвердила звернення адвоката нардепа Дубінського про те, що його підзахисного побили в Київському СІЗО

Заплановану зустріч Порошенка з Орбаном РФ мала намір використати у своїх ІПСО проти України - СБУ

ОСТАННЄ

Україна приєдналася до декларації країн-учасниць COP28

Одна людина загинула і ще одна отримала поранення внаслідок нападу на вулиці у центрі Парижа

Війська РФ за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області

Польща посилить перевірку вантажівок на польсько-українському кордоні

Український омбудсмен: Страта тих, хто здається в полон – це військовий злочин

Умєров привітав із призначенням посла Великої Британії Гарріса

Зеленський закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями

У "Європейській солідарності" звинуватили СБУ в поширенні неправдивого повідомлення про ймовірну зустріч Порошенка з Орбаном

В Івано-Франківській області внаслідок негоди знеструмлено 55 населених пунктів

Потоки на в'їзд/виїзд в Україну залишаються приблизно рівними третій тиждень поспіль - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА