У Вінницькій області підтверджено 323 випадки гепатиту "А"

У Вінницькій області станом на 1 грудня лабораторно підтверджено 323 випадки захворювання на гепатит "А", всього було зафіксовано 385 випадків захворювання, з них 54 – у дітей, за попередню добу виявлено один новий випадок, про це у п'ятницю ввечері повідомляє Вінницький обласний центр контролю. та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України

Наразі 31 пацієнт перебувають на лікуванні у стаціонарах, інформує Центр на своїй сторінці у Фейсбуку.

На території області вакциновано від гепатиту "А" 788 осіб, у тому числі 669 медиків та 119 контактних осіб (з них 60 дітей).

Центр також повідомляє про продовження епідеміологічного розслідування для виявлення вогнищ зараження та поширення інфекції. За період з 17 жовтня по 1 грудня 2023 року спеціалістами Центру відібрано 403 проби води для лабораторного дослідження, станом на 29.11.2023 р. відібрано 126 проб для дослідження методом ПЛР на визначення вірусного гепатиту "А". За наслідками 126 проб відповідають вимогам Державних санітарних норм.

Організовано та здійснюється медичне спостереження за контактними особами в домашніх осередках. Обстежено 275 осіб із числа контактних осіб, у сімох виявлено імуноглобуліни М до вірусу гепатиту "А". Фахівцями Вінницького центру з контролю захворювань проведено заключну дезінфекцію у 47 домашніх осередках.

Також фахівцями Центру було організовано та проведено лабораторне обстеження методом ІФА працівників підприємств харчової промисловості та торговельних підприємств міста, всього обстежено 3 тис. 784 осіб, у дев'яти з яких виявлено антитіла до вірусу гепатиту "А", ще один – результат сумнівний.

Також тривають превентивна дезінфекція у публічних місцях та санітарно-просвітницька робота у ЗМІ.

Раніше повідомлялося про 320 лабораторно підтверджених та 382 випадки хвороби загальним числом.

2022 року в Україні було зафіксовано 281 випадок гепатиту "А".