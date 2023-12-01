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10:37 01.12.2023

Низці категорій переселенців з 1 грудня автоматично продовжено виплату допомоги на проживання ще на пів року - Мінреінтеграції

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Низці категорій переселенців з 1 грудня автоматично продовжено виплату допомоги на проживання ще на пів року - Мінреінтеграції

Низці категорій внутрішньо переміщених осіб з 1 грудня автоматично продовжено виплату допомоги на проживання ще на пів року, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"З 1 грудня поточного року виплати ВПО продовжуватимуть деяким категоріям отримувачів на другий 6-місячний період без додаткового звернення. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання в розмірі 3 тис. грн особам з інвалідністю та дітям і 2 тис. грн для всіх інших внутрішніх переселенців", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що відповідну допомогу сім'ї буде продовжено автоматично ще на пів року, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Також виплату продовжать, якщо у складі сім'ї є: особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до шести років (включно) або тяжко хворими дітьми; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; фізичні особи, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію.

Крім того, виплату продовжать, якщо у складі сім'ї є працездатна особа, яка протягом перших шести місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалась, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання) й середньомісячний дохід якої не перевищує трьох прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Теги: #виплати #продовження #переселенці

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