"Метінвест Політехніка" провів першу міжнародну конференцію з відновлення України

Перший в Україні недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка", який заснувала група "Метінвест", провів першу міжнародну конференцію з відновлення України.

Згідно з пресрелізом, міжнародна науково-технічна конференція "MININGMETALTECH 2023 - Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти" відбулася 29-30 листопада поточного року в Запоріжжі за підтримки групи "Метінвест" і міжнародних партнерів.

У конференції взяли участь близько 200 представників бізнесу, науковців і діячів освіти. Головна мета заходу - сприяння повоєнному відновленню України за допомогою науки як невід'ємного елемента майбутнього.

"Одним із наших завдань було оцінити стан справ у галузі освіти, а також закласти фундамент для розвитку науки та проведення досліджень для відновлення країни. Проведення конференції свідчить про нашу відкритість і залученість студентів до роботи університету. Ми плануємо розвивати цей напрям і надалі. Маємо намір залучити до конференцій і аспірантів, яким також хочемо надати можливість навчатися у Метінвест Політехніці", - сказав ректор технічного університету "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний, якого цитує пресслужба.

Також на конференції обговорили шляхи та засоби зеленого переходу української металургії, нові технології прямого відновлення заліза, перспективи галузі, зокрема екологічну металургію та сучасні eco-friendly практики. Освітній блок було присвячено викликам та перспективам трансформації інженерної освіти, металургійній освіті та науці в сучасному університеті, впровадженню інноваційних форматів інженерної освіти. А на технічній панелі, зокрема, розглянули інтелектуальні системи управління, робототехнічні та мехатронні комплекси, програмне та інформаційне забезпечення комп’ютеризованих систем управління бізнес-процесами.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков наголосив, що кожен студент, викладач та учасник конференції є не лише надією індустрії на створення нового стандарту для металургійної та гірничої промисловості, зеленого переходу, який об'єднає українські та європейські виробничі потужності, а й надією всієї України.

"Вам доведеться застосувати свій потенціал і знання (...) для відновлення нашої країни, найрізноманітніших її секторів після війни", - наголосив топ менеджер.

"Метінвест Політехніка" заснований у червні 2020 року групою "Метінвест", а 2022 року відбувся перший набір студентів. Ключові цілі проєкту - поява в Україні вищої освіти європейського рівня та розвиток нового формату вищої освіти в Україні. В університеті зможуть навчатися люди, які обрали для себе затребувані на ринку праці технічні спеціальності. Найкращим студентам група "Метінвест" гарантує перше робоче місце, фінансову та інші мотивації.