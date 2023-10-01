Події

12:13 01.10.2023

У с. Кіндратівці Донецької області сім'я постраждала від ракетного обстрілу окупантів

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Унаслідок нічного ракетного обстрілу с. Кіндратівці Дружківської громади Донецької області сім’я з чотирьох осіб опинилася під завалами житлового будинку, повідомляє телеграм-канал Донецької обласної прокуратури в неділю.

“За даними слідства, в ніч на 1 жовтня 2023 року російська армія вдарила по с. Кіндратівці Дружківської міської громади. Від засобу ураження, ймовірно, ракети комплексу С-300 постраждав приватний сектор. Унаслідок руйнування одного з житлових будинків дістала тілесних ушкоджень ціла сім’я - 40-річний чоловік із 36-річною дружиною та їхній 16-річний син із бабусею 57 років. З-під завалів повністю зруйнованого будинку поранених дістав сусід - співробітник рятувальної служби”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків і господарських будівель. Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Теги: #обстріл #донецька_область

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