Події

14:00 29.09.2023

Партнери України не можуть сформулювати, що таке перемога, - Данілов

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Партнери України не можуть сформулювати, що таке перемога, - Данілов

Західні партнери досі не можуть сформулювати, що таке перемога України, сказав в інтерв'ю журналістці Наталії Мосійчук секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Несприйняття фрагментації Росії. Вони цього лякаються і це правда. Нам досі ніхто не може чітко відповісти на запитання, що таке наша перемога", - сказав він.

"А нам потрібно чітко розуміти, вони з нами йдуть до перемоги чи вони з нами йдуть певний проміжок часу, а потім дивитимуться і робитимуть ті чи інші висновки", - сказав також Данілов.

Данілов наголосив, що "нам потрібно захищати державу, нам потрібно звільняти її від агресора. Тому що, якщо ми зупинимося на цьому шляху, тоді відіграються на нас усі. І не тільки Путін".

 

Теги: #рнбо #данілов

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