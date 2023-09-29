Партнери України не можуть сформулювати, що таке перемога, - Данілов

Західні партнери досі не можуть сформулювати, що таке перемога України, сказав в інтерв'ю журналістці Наталії Мосійчук секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Несприйняття фрагментації Росії. Вони цього лякаються і це правда. Нам досі ніхто не може чітко відповісти на запитання, що таке наша перемога", - сказав він.

"А нам потрібно чітко розуміти, вони з нами йдуть до перемоги чи вони з нами йдуть певний проміжок часу, а потім дивитимуться і робитимуть ті чи інші висновки", - сказав також Данілов.

Данілов наголосив, що "нам потрібно захищати державу, нам потрібно звільняти її від агресора. Тому що, якщо ми зупинимося на цьому шляху, тоді відіграються на нас усі. І не тільки Путін".