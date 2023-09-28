Події

18:39 28.09.2023

Війська РФ атакували Красногорівку і Костянтинівку: загинули двоє людей, поранено шістьох

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Унаслідок обстрілу російськими військами Красногорівки та Костянтинівки (обидва н. п. - Донецька обл.) у четвер удень загинули двоє людей, поранені шестеро, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 28 вересня 2023 року, о 12:00, окупанти вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії 152-го калібру по м. Красногорівка", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Як повідомляється, "від ворожих снарядів загинули чоловіки 47 і 54 років. Дві жінки 45 і 61 років та 60-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми".

Уже за годину російська армія завдала авіаудару по м. Костянтинівка, за попередніми даними, використавши КАБ-100, інформує Офіс генпрокурора. "Унаслідок вибухів дістали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років. У них діагностовано переломи та рвані рани. Усі постраждалі під час обстрілу перебували на вулиці".

Крім цього, як повідомляється, пошкоджено торговельний об'єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння та корпуси навчального закладу.

Теги: #обстріл #донецька_область

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