Війська РФ атакували Красногорівку і Костянтинівку: загинули двоє людей, поранено шістьох

Унаслідок обстрілу російськими військами Красногорівки та Костянтинівки (обидва н. п. - Донецька обл.) у четвер удень загинули двоє людей, поранені шестеро, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 28 вересня 2023 року, о 12:00, окупанти вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії 152-го калібру по м. Красногорівка", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Як повідомляється, "від ворожих снарядів загинули чоловіки 47 і 54 років. Дві жінки 45 і 61 років та 60-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми".

Уже за годину російська армія завдала авіаудару по м. Костянтинівка, за попередніми даними, використавши КАБ-100, інформує Офіс генпрокурора. "Унаслідок вибухів дістали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років. У них діагностовано переломи та рвані рани. Усі постраждалі під час обстрілу перебували на вулиці".

Крім цього, як повідомляється, пошкоджено торговельний об'єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння та корпуси навчального закладу.