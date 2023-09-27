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11:19 27.09.2023

Українська прокуратура передала до Мін'юсту США і ФБР матеріали щодо окремих злочинів РФ в Україні для спільного розслідування - Костін

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Українська прокуратура передала до Мін'юсту США і ФБР матеріали щодо окремих злочинів РФ в Україні для спільного розслідування - Костін

Українська прокуратура поділилася з колегами з Міністерства юстиції США та Федерального бюро розслідувань (ФБР) деякими справами щодо злочинів РФ, що набули світового розголосу, й очікує результатів співпраці, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

В інтерв'ю українській службі "Голосу Америки", оприлюдненому в середу, Костін наголосив, що його зустрічі з генеральним прокурором США Мерріком Гарландом і командою Міністерства юстиції США вкотре підтверджують американську підтримку українському розслідуванню воєнних злочинів РФ в Україні.

"Ми зараз маємо суттєву підтримку. Не лише з боку команди Департаменту юстиції у питанні притягнення до відповідальності за воєнні злочини, а й з боку Федерального бюро розслідувань. Ми поділилися деякими справами з цими двома командами – справами, деякі з яких були набули світового розголосу як приклад російських звірств, і ми з нетерпінням чекаємо результатів цієї співпраці", - повідомив генпрокурор.

Костін наголосив, що для нього дуже важливо, щоб не тільки Україна і Міжнародний кримінальний суд (МКС) як міжнародний судовий орган переслідували російських воєнних злочинців.

"Важливо, щоб інші країни, особливо Сполучені Штати, які мають конкретне законодавство, конкретні можливості та які мають велику рішучість допомагати нам і допомагати українцям, також досягали результатів у цій роботі", - звернув увагу український генпрокурор.

За його словами, робота української прокуратури з Міністерством юстиції США обширна і суттєва. "Й не лише для переслідування воєнних злочинів, не тільки для того, щоб допомогти нам з нашими, я б сказав, першочерговими справами, такі як примусова депортація українських дітей, - але також допомагали нам створити практику в сферах, які ніколи раніше не розслідувались в історії", - додав він.

Костін уточнив, що наразі правоохоронці розслідують злочини проти довкілля як воєнні злочини.

"Ми підходимо до розгляду кібератак як воєнних злочинів. І щойно ми провели дуже хорошу зустріч зі спеціальною командою ФБР щодо переслідування справ про напади на культурну спадщину та незаконну торгівлю культурною спадщиною як воєнних злочинів", - розповів він.

"Таким чином, ми наближаємося до нових вимірів злочинів, скоєних Росією в Україні та проти українців. І в усіх цих напрямах нам допомагають Міністерство юстиції, Федеральне бюро розслідувань та всі державні органи", - підсумував український генпрокурор.

 

Теги: #прокуратура #костін

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