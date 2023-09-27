27 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 581 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 581 RUSSIAN AGRESSION

27 вересня відзначають Всесвітній день туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників, Всесвітній день без м'яса і Всесвітній день шкільного молока.

У Бельгії - День французької спільноти. В Ефіопії - релігійне свято Мескель, День Сент-Вінсента де Поля на Мадагаскарі.

Православна церква вшановує пам'ять апостолів від 70-ти Марка, Аристарха і Зіни; мученика Каллістрата і дружини його, Гімнасія та інших.

Всесвітній день туризму

Всесвітній день туризму заснований Генасамблеєю Всесвітньої туристичної організації, UNWTO, у 1979 році в іспанському місті Торремоліно і відзначається щорічно 27 вересня. Цю дату було обрано у зв'язку з тим, що цього дня 1970 року було ухвалено Статут Всесвітньої туристичної організації.

День вихователя

Професійне свято, створене для вшанування праці вихователів, які є окремою ланкою у сфері працівників освіти. Це чудова нагода визнати та вшанувати їхній важливий внесок у розвиток дітей.

Ще цього дня:

1912 - У Києві відкрито стадіон "Спортивне поле" на три тисячі осіб;

1920 - Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні.

1937 - В Альбіоні (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів;

1939 - Німці захопили Варшаву;

1941 - В окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: усім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру "для евакуації";

1941 - Сирійську Республіку проголошено незалежною державою;

1961 - Сьєрра-Леоне стала сотою державою-членом ООН;

1977 - Розпочала роботу перша атомна електростанція Української РСР - Чорнобильська АЕС;

1998 - Засновано компанію Google;

2001 - Уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження - Абелівську премію;

2002 - Східний Тимор став членом ООН;

2003 - Україна обмежила імпорт російських сірників;

Церковне свято

Святий апостол від 70-ти Марк, який називався також Іваном, згадується святим апостолом і євангелістом Лукою в книзі Діянь, а також святим апостолом Павлом у посланнях до Колосян і до Филимона. Святий апостол Марк проповідував Слово Боже разом із апостолами Павлом і Варнавою і був поставлений ними єпископом у Фінікійському місті Біблі.

Святий апостол від 70-ти Аристарх згадується святим апостолом Павлом у посланні до Колосян і до Филимона. Святий апостол Аристарх був супутником апостола Павла, а згодом був поставлений єпископом у Сирійське місто Апамею.

Святий апостол від 70-ти Зіна, учень і співробітник первоверховного апостола Павла, був прозваний "законником", оскільки був ученим чоловіком і відав юридичними справами в церковних судах.

Про нього згадується в посланні святого апостола Павла до апостола Тита: "Зіну, законника, і Аполлоса подбай відправити так, щоб у них ні в чому не було нестачі". Згодом апостол Зіна був єпископом у Діосполі (або Лідді) в Палестині.

Іменини: Іван.