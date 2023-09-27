27 вересня: Яке сьогодні свято
ДЕНЬ 581 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 581 RUSSIAN AGRESSION
27 вересня відзначають Всесвітній день туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників, Всесвітній день без м'яса і Всесвітній день шкільного молока.
У Бельгії - День французької спільноти. В Ефіопії - релігійне свято Мескель, День Сент-Вінсента де Поля на Мадагаскарі.
Православна церква вшановує пам'ять апостолів від 70-ти Марка, Аристарха і Зіни; мученика Каллістрата і дружини його, Гімнасія та інших.
Всесвітній день туризму
Всесвітній день туризму заснований Генасамблеєю Всесвітньої туристичної організації, UNWTO, у 1979 році в іспанському місті Торремоліно і відзначається щорічно 27 вересня. Цю дату було обрано у зв'язку з тим, що цього дня 1970 року було ухвалено Статут Всесвітньої туристичної організації.
День вихователя
Професійне свято, створене для вшанування праці вихователів, які є окремою ланкою у сфері працівників освіти. Це чудова нагода визнати та вшанувати їхній важливий внесок у розвиток дітей.
Ще цього дня:
1912 - У Києві відкрито стадіон "Спортивне поле" на три тисячі осіб;
1920 - Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні.
1937 - В Альбіоні (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів;
1939 - Німці захопили Варшаву;
1941 - В окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: усім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру "для евакуації";
1941 - Сирійську Республіку проголошено незалежною державою;
1961 - Сьєрра-Леоне стала сотою державою-членом ООН;
1977 - Розпочала роботу перша атомна електростанція Української РСР - Чорнобильська АЕС;
1998 - Засновано компанію Google;
2001 - Уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження - Абелівську премію;
2002 - Східний Тимор став членом ООН;
2003 - Україна обмежила імпорт російських сірників;
Церковне свято
Святий апостол від 70-ти Марк, який називався також Іваном, згадується святим апостолом і євангелістом Лукою в книзі Діянь, а також святим апостолом Павлом у посланнях до Колосян і до Филимона. Святий апостол Марк проповідував Слово Боже разом із апостолами Павлом і Варнавою і був поставлений ними єпископом у Фінікійському місті Біблі.
Святий апостол від 70-ти Аристарх згадується святим апостолом Павлом у посланні до Колосян і до Филимона. Святий апостол Аристарх був супутником апостола Павла, а згодом був поставлений єпископом у Сирійське місто Апамею.
Святий апостол від 70-ти Зіна, учень і співробітник первоверховного апостола Павла, був прозваний "законником", оскільки був ученим чоловіком і відав юридичними справами в церковних судах.
Про нього згадується в посланні святого апостола Павла до апостола Тита: "Зіну, законника, і Аполлоса подбай відправити так, щоб у них ні в чому не було нестачі". Згодом апостол Зіна був єпископом у Діосполі (або Лідді) в Палестині.
Іменини: Іван.