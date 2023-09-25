Події

13:01 25.09.2023

У Києві зафіксували температурний рекорд: 23 вересня стало найтеплішим за час спостережень

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У Києві зафіксували температурний рекорд: 23 вересня стало найтеплішим за час спостережень

Середньодобова температура повітря минулої суботи, 23 вересня, виявилася найвищою для цього дня за час проведення метеорологічних спостережень у Києві, яке ведеться з 1881 року.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньодобова температура становила +20,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 1927 року на 0,2°С, а кліматичну норму - на 7,1°С.

Теги: #рекорд #температура

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