Окупанти завдали авіаудару по Бериславу Херсонської області, вибуховою хвилею пошкоджено лікарню - ОВА

Зранку російські окупанти завдали авіаудару по Бериславу Херсонської області, унаслідок влучань вибуховою хвилею пошкоджено будівлю місцевої лікарні та підстанцію швидкої допомоги, повідомляє обласна військова адміністрація.

"На світанку Росія завдала авіаційного удару по Бериславу. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення лікарні та підстанції швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Уточнюється, що в будівлях вибито вікна, двері, знищено діагностичне обладнання.

На щастя, обійшлося без жертв.