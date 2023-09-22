Події

11:14 22.09.2023

Після перемоги Україна звернеться з позовом до РФ з вимогою повернути вкрадені культурні цінності - Карандєєв

1 хв читати
Після перемоги Україна звернеться з позовом до РФ з вимогою повернути вкрадені культурні цінності - Карандєєв

Після завершення війни Україна має намір звернутися в міжнародні інституції з позовом до РФ з вимогою повернути всі вкрадені культурні цінності, повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Ми готуємося до того, що після завершення воєнних дій, після завершення війни, звернемося до міжнародних інституцій із підготовленим позовом до Росії з вимогою повернути все вкрадене. Ми здійснюємо наразі пошук таких предметів, наскільки це можливо, і фіксуємо їх перелік", - сказав Карандєєв в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Міністр розповів, що на сьогодні відомство намагається фіксувати всі можливі випадки, коли про ті чи інші цінності, які вкрадені з території України, є публічні згадки, але про більшість експонатів інформації немає.

Також він подякував іноземним колегам, які фіксують випадки ввезення таких цінностей до їхніх країн.

Як повідомлялося, під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії повернення культурних цінностей, викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій України.

 

Теги: #цінності #карандєєв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:17 18.09.2023
В Україні планують запустити на держрівні банк українських шрифтів - Карандєєв

В Україні планують запустити на держрівні банк українських шрифтів - Карандєєв

16:41 28.07.2023
Кабмін призначив Карандєєва т.в.о. міністра культури

Кабмін призначив Карандєєва т.в.о. міністра культури

12:23 26.06.2023
Ткаченко про Києво-Печерську лавру: Жодна сакральна цінність не залишить територію України

Ткаченко про Києво-Печерську лавру: Жодна сакральна цінність не залишить територію України

12:12 06.03.2023
Культурні цінності з "Межигір'я" і "Сухолуччя" передадуть музеям, які були пограбовані російськими окупантами

Культурні цінності з "Межигір'я" і "Сухолуччя" передадуть музеям, які були пограбовані російськими окупантами

21:23 06.06.2022
Мішель: Напавши на Україну, Росія напала на цінності ООН

Мішель: Напавши на Україну, Росія напала на цінності ООН

07:58 11.05.2022
Окупанти викрали з Мелітопольського краєзнавчого музею скіфське золото та інші історико-культурні цінності

Окупанти викрали з Мелітопольського краєзнавчого музею скіфське золото та інші історико-культурні цінності

21:10 08.04.2022
Ми поділяємо ті самі цінності - Зеленський після переговорів з фон дер Ляєн

Ми поділяємо ті самі цінності - Зеленський після переговорів з фон дер Ляєн

15:33 16.03.2022
Росія веде жорстокий наступ на наші цінності - Зеленський, виступаючи у Конгресі США

Росія веде жорстокий наступ на наші цінності - Зеленський, виступаючи у Конгресі США

11:38 09.03.2022
Росіяни намагалися вивести з України близько $900 тис., майже €140 тис. готівки та старовинну ікону – ДБР

Росіяни намагалися вивести з України близько $900 тис., майже €140 тис. готівки та старовинну ікону – ДБР

12:53 30.06.2021
СБУ викрила контрабандистів, які хотіли вивезти з України артефакти періоду Київської Русі

СБУ викрила контрабандистів, які хотіли вивезти з України артефакти періоду Київської Русі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає далекобійну зброю - Зеленський

Прем'єр України заявляє про початок енерготерору РФ у цьому опалювальному сезоні

Із порту "Чорноморськ" вийшло друге судно з зерном - Кубраков

Зеленський заявив про намір деокупувати Бахмут і ще два міста

Головне зі звернення президента Зеленського після візиту в США

ОСТАННЄ

Три судна прямують у порти Великої Одеси під завантаження агропродукцією і залізною рудою

Україна отримає далекобійну зброю - Зеленський

У Мінкультури розраховують на швидке ратифікування Радою Нікосійської конвенції щодо правопорушень у сфері культурної спадщини

Прем'єр України заявляє про початок енерготерору РФ у цьому опалювальному сезоні

Колишньому керівництву ДП МВС України "Інформ-Ресурси" повідомлено про підозру у зловживанні на 187 млн грн - САП

"Метінвест" передав бійцям "Гвардії наступу" пікапи на понад 3 млн грн

Міноборони України допустило до експлуатації перший дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля"

Із порту "Чорноморськ" вийшло друге судно з зерном - Кубраков

У ДТП у Львівській області травмовано 8 осіб, зокрема 4 дітей

Зеленський заявив про намір деокупувати Бахмут і ще два міста

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА