Після перемоги Україна звернеться з позовом до РФ з вимогою повернути вкрадені культурні цінності - Карандєєв

Після завершення війни Україна має намір звернутися в міжнародні інституції з позовом до РФ з вимогою повернути всі вкрадені культурні цінності, повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Ми готуємося до того, що після завершення воєнних дій, після завершення війни, звернемося до міжнародних інституцій із підготовленим позовом до Росії з вимогою повернути все вкрадене. Ми здійснюємо наразі пошук таких предметів, наскільки це можливо, і фіксуємо їх перелік", - сказав Карандєєв в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Міністр розповів, що на сьогодні відомство намагається фіксувати всі можливі випадки, коли про ті чи інші цінності, які вкрадені з території України, є публічні згадки, але про більшість експонатів інформації немає.

Також він подякував іноземним колегам, які фіксують випадки ввезення таких цінностей до їхніх країн.

Як повідомлялося, під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії повернення культурних цінностей, викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій України.