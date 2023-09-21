Окупанти завдали удару по рекреаційному об'єкту в Білгород-Дністровському районі, жертв немає

Російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту рекреаційної інфраструктури в Одеській області, пожежу ліквідували, жертв немає, повідомляють у телеграм-каналі Сил оборони півдня України в четвер увечері.

"У Білгород-Дністровському районі зафіксовано влучання ракети "Онікс" в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Почалася пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - ідеться в повідомленні.