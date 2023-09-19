19 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 573 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 573 RUSSIAN AGRESSION

19 вересня відзначають День народження Смайлика, Міжнародний день наслідування піратам.

У Нідерландах - відкриття парламентського року, у Молдові - день працівника цивільної авіації.

Православна церква - День благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського; мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта.

День народження Смайлика

Щороку 19 вересня відзначається незвичайне свято - День народження доброзичливого електронного символу, Смайлика.

У 1982 році професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман уперше запропонував використовувати три символи, що йдуть поспіль - двокрапку, дефіс і дужку, яка закриває, для позначення усміхненого обличчя в тексті, який набирається на комп'ютері.

Історія зберегла той самий лист, який Фалман надіслав на місцеву електронну дошку оголошень, що була прототипом сьогоднішніх форумів і на той час була основним засобом спілкування між співробітниками університету.

За роки свого існування смайлик став незмінним атрибутом електронного спілкування, і багато хто вже не може уявити, як можна було б без нього обходитися. І, звісно ж, за цей час з'явилося безліч інших смайликів, що мають різне смислове та емоційне забарвлення.

Відкриття парламентського року в Нідерландах

Гаага є серцем політичної влади в Нідерландах. За багато років місто також стало відігравати важливу роль як міжнародний політичний центр. Щороку в третій вівторок вересня тут відбувається офіційне відкриття нового парламентського року, відоме також як День принца.

Гаага є не лише офіційним місцем розміщення парламенту, місто відоме як дім королівської сім'ї Голландії. Якщо над палацом Huis Ten Bosch піднято прапор, то це означає, що король країни (нині - це Віллем-Олександр Клаус Георг Фердинанд, який править із квітня 2013 року) перебуває у своїй резиденції.

За традицією, у третій вівторок вересня королівська родина, супроводжувана почесним ескортом, під'їжджає до будівлі парламенту - Бінненгофу. Монарх офіційно відкриває новий парламентський рік, виголошуючи щорічне привітання. У привітанні містяться плани уряду, а також оголошується стан і розмір бюджету країни на новий парламентський рік.

Ще цього дня:

1919 - У Києві денікінцями було розгромлено одну з найстаріших і найбільших україномовних крамниць (по вулиці Безаківській, нині вул. Симона Петлюри). В акті спалених книг - 40 543 примірники, усі україномовні;

1920 - У Дубно і Луцьк вступили частини 3-ї польської армії, до Тернополя - одночасно частини 6-ї польської армії та Дієвої Армії УНР;

1941 - Німецькі війська увійшли до Києва, залишеного червоноармійськими військами. У німецький полон у цій операції потрапили 665 тис. осіб (дані Курта фон Тіппельскірка, німецького військового історика, під час війни бойовий генерал Вермахту);

1944 - СРСР, Велика Британія і Фінляндія підписали мирну угоду, за якою до складу СРСР передано території Петсамо, Салла і Карельський перешийок;

1945 - У Північну Корею із сибірського табору повернувся майбутній вождь Кім Ір Сен;

1982 - Професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса і дужки) як прояв емоції в спілкуванні в мережі;

1983 - Сент-Кітс і Невіс отримав повну незалежність;

1991 - У Києві відновлено діяльність Києво-Могилянської академії;

2006 - У Таїланді стався військовий переворот;

2015 - Найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації відомостей викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

Церковне свято

День мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта

Святі мученики Трохим, Саватій і Доримедонт постраждали за віру за царювання римського імператора Проба (276 - 282). Одного разу в місті Антіохії відбувалося язичницьке свято: приносили жертви, лилося вино, творилося безчинство. Християни Трохим і Саватій, які прийшли в місто, з гіркотою дивилися на це галасливе й непристойне свято, молили Господа наставити заблукалих на шлях порятунку. Їх схопили і привели до правителя. На допиті святі твердо сповідували свою віру і на примуси відректися від Христа відповідали рішучою відмовою.

Під час жорстоких тортур святий Саватій помер, а святого Трохима відправили на більш страшні муки в місто Синнад до правителя Фригії Діонісія, відомого ката та катівника. Взутий у залізні чоботи з гострими цвяхами, святий Трохим три дні йшов пішки, його підганяла кінна варта.

Усі способи тортур використовував мучитель, щоб зломити мужнього християнина - святий Трохим лише повторював слова Писання: "Багато скорбот у праведного, і від усіх їх позбавить його Господь". Страждальця кинули до в'язниці, де його став відвідувати таємний християнин - сенатор Доримедонт. Він доглядав за святим Трохимом, омивав і перев'язував його рани.

Коли про це стало відомо мучителям, святого Доримедонта стали змушувати відректися від християнства, а потім разом зі святим Трохимом кинули на поталу звірам. Мученики залишилися недоторканими. Тоді їх вбили мечем.

Іменини: Архип, Давид, Кирик, Кирило, Макар, Михайло.