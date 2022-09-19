19 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 208 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 208 RUSSIAN AGRESSION

19 вересня - Міжнародний піратський день і День народження смайлика. У Молдові – День працівників цивільної авіації, у Непалі – День Конституції, в Італії – фестиваль Сент-Дженнеро.

Православна церква вшановує пам'ять святого Михайла та порятунок ним храму в місті Хони від нападу язичників.

Ще цього дня:

1891 — До Канади (Монреаль) прибули перші українські поселенці;

1919 — У Києві денікінцями було розгромлено одну із найстаріших та найбільших україномовних книгарень (на вулиці Безаківській). В акті спалених книжок — 40 543 примірники, всі україномовні;

1920 — До Дубно й Луцька вступили частини 3-ї польської армії, до Тернополя — одночасно частини 6-ї польської армії та Дієвої Армії УНР;

1941 — Німецькі війська увійшли до Києва, залишеного червоноармійськими військами. До німецького полону в цій операції потрапили 665 тис. осіб (дані Курта фон Тіппельскірка, німецького воєнного історика, під час війни бойовий генерал Вермахту);

1982 — Професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик як вияв емоції у спілкуванні в мережі;

1991 — У Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії;

2015 — Найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

Іменини: Ян, Михайло, Макар, Костянтин, Кирило, Іван, Дмитро, Денис, Давид, Всеволод, Архіп, Андрій та Фекла.