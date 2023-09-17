Події

11:45 17.09.2023

За добу росіяни 7 разів обстріляли Донецьку область, поранено людину

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За добу російська окупаційна армія здійснила 7 обстрілів і населених пунктів Донецької області, в результаті поранення дістала одна людина, зруйновано три цивільних об'єкти, повідомляє Національна поліція.

"За добу армія РФ здійснила 7 обстрілів. Ворог застосував авіацію, РСЗВ "Смерч", "Град", артилерію. Під вогнем перебували 4 населені пункти: місто Авдіївка, селища Зарічне, Курдюмівка, село Воскресенка. Руйнувань зазнали 3 цивільні об'єкти: 2 житлові будинки, завод", - ідеться в повідомленні поліції в неділю.

Зазначається, що окупанти завдали авіаудару по багатоповерховому будинку в Авдіївці. Інформація про постраждалих не надходила.

Також ворог обстріляв із РСЗВ "Смерч" с. Воскресенка.

Унаслідок ворожих артилерійських атак Зарічного поранено одну людину.

Теги: #обстріл #донецька_область

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