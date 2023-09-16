Порошенко передав партію техніки кільком бригадам Сил Оборони

Петро Порошенко передав чергову партію техніки кільком бригадам та підрозділам Сил Оборони – зокрема, Окремій президентській бригаді імені Богдана Хмельницького та Першій окремій Сіверській танковій бригаді.

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького – спеціальна військова частина у складі Сухопутних військ ЗСУ. У лютому – березні 2022 року підрозділи бригади брали участь у боях під час оборони Києва та його околиць. Після перемоги в битві за столицю бригада була задіяна у боях на сході України, зокрема – під Харковом, Бахмутом та Авдіївкою.

Артилеристам бригади дуже знадобляться потужні вантажівки-тягачі DAF, які куплені на складах НАТО у Бельгії та Нідерландах, розповідає Порошенко. «Вони дуже прості, там потужні дизельні двигуни, немає електроніки. І дуже важливо, що Перша президентська бригада направляє їх в артилерійський дивізіон, який виконує важливу роботу на фронті – боронить наші кордони», – говорить п’ятий Президент.

Також Перша президентська отримала дві пересувні авторемонтні майстерні – тепер бійці не витрачатимуть дорогоцінний час на далеку логістику пошкодженої техніки, а відновлюватимуть її просто на місці.

Порошенко також принагідно подякував бійцям Першої танкової за захист підступів до столиці у перші дні повномасштабного вторгнення. Як відомо, Перша окрема Сіверська танкова бригада зіграла ключову роль в обороні Чернігова, що стало важливим елементом перемоги ЗСУ у битві за Київ. Зараз бригада воює у найгарячіших точках Півдня і Сходу України. «Я хотів би представникам бригади висловити слова подяки, тому що з 24 лютого 2022 року 1-а танкова бригада закрила Київ разом з 72-ю, разом з 169-м центром, разом з 80-ю і іншими бригадами. Я хочу від імені усієї нашої команди і від імені українського народу подякувати особовому складу», – сказав Порошенко.

Окрім президентської та танкової бригад, лазне-пральні комплекси, які виготовляють волонтери ГО «Справа Громад», отримали 26-а артбригада, 226-й окремий автомобільний батальйон і 181-му окремий батальйон матеріального забезпечення. Загалом Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» передали техніки на суму понад 14 млн грн.

«Збройні Сили — це величезний складний механізм. Аби перемогти, кожен його елемент має працювати на максимум. Саме тому ми стараємося якісно розподіляти допомогу по всім родам військ. Штурмовикам, прикриттю, розвідці, тилу, технікам — усім. Сьогодні зустрілися з бійцями президентської бригади, танкістами, артилеристами та службою тилу. Знову передали багато техніки, 7 спеціалізованих комплексів, 3 посилені вантажні машини та колеса до них. Хлопці одразу все забрали самовивозом, і поки ви читаєте цей пост, техніка вже прямує на виконання задач в свої підрозділи», – написав Порошенко.