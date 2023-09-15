У Києві завершується демонтаж елементів із радянського обеліска "Місто-герой Київ" на Галицькій площі

У Києві завершуються роботи з демонтажу елементів із радянського обеліска, встановленого на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня назва - площа Перемоги), повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

"Декомунізація в дії: працівники департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Далі буде!" - заявила Старостенко, повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначили в департаменті територіального контролю міста Києва, під час виконання робіт прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис "1941" на "1939" - рік, коли розпочалася Друга світова війна.